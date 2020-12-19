Вингер Пепе, которым интересуется «Зенит», перейдет в «Порту» за 13 млн евро (A Bola)

Теги Зенит высшая лига Португалия Порту Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Пепе Косса Футбол

Нападающий «Гремио» Пепе Косса, которым интересуется «Зенит», скорее всего, продолжит карьеру в Португалии.

«Порту» почти согласовал трансфер 23-летнего футболиста, утверждает A Bola со ссылкой на источники в Бразилии.

«Драконы» заплатят за бразильского вингера около 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов подождать с трансфером Пепе до лета, «Порту» и «Севилья» – нет. «Гремио» оценивал игрока в 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Пепе забил 12 голов и отдал 8 передач в 39 матчах во всех турнирах. Его статистику смотрите здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья