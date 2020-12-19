Вингер Пепе, которым интересуется «Зенит», перейдет в «Порту» за 13 млн евро (A Bola)

Нападающий «Гремио» Пепе Косса, которым интересуется «Зенит», скорее всего, продолжит карьеру в Португалии.
«Порту» почти согласовал трансфер 23-летнего футболиста, утверждает A Bola со ссылкой на источники в Бразилии.
«Драконы» заплатят за бразильского вингера около 13 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов подождать с трансфером Пепе до лета, «Порту» и «Севилья» – нет. «Гремио» оценивал игрока в 15 млн евро.
В нынешнем сезоне Пепе забил 12 голов и отдал 8 передач в 39 матчах во всех турнирах. Его статистику смотрите здесь.