Вингер Пепе, которым интересуется «Зенит», перейдет в «Порту» за 13 млн евро (A Bola)

Нападающий «Гремио» , которым интересуется , скорее всего, продолжит карьеру в Португалии.

почти согласовал трансфер 23-летнего футболиста, утверждает A Bola со ссылкой на источники в Бразилии.

«Драконы» заплатят за бразильского вингера около 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов подождать с трансфером Пепе до лета, «Порту» и «Севилья» – нет. оценивал игрока в 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Пепе забил 12 голов и отдал 8 передач в 39 матчах во всех турнирах. Его статистику смотрите здесь.