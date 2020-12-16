Стив Никол: «Ливерпуль» доминирует и набирает лишь очко, а «МЮ» ничего не заслужил с «Вулвс», но взял 3. Это беспокоит»

Бывший защитник Стив Никол высказался на тему борьбы в Премьер-лиге за чемпионство.

«Посмотрите на выступления «Ливерпуля» и . Доминирующая игра одной команды, которая должна была очень комфортно выиграть, но все же набрала лишь одно очко (0:0 с «Ньюкаслом»). И есть «Ман Юнайтед», который вырывает победу, хотя почти ничего не заслуживал (1:0 с с «Вулверхэмптоном»). Они никоим образом не заслуживали победы в этой игре, но в конечном итоге выиграли и получили три очка. Так что это должно вызывать беспокойство.

В конце концов, «Ливерпуль» и Юрген Клопп будут смотреть на себя, стараться не обращать внимания на других и просто выполнять свою работу. Но нужно беспокоиться об «МЮ», потому что независимо от того, как они играют сейчас, манкунианцы выигрывают», – сказал Никол.