Семин о Кикнадзе и Мещерякове: «Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве»

Бывший тренер поделился мыслями о своем возможном возвращении и об уходе из клуба управленцев и .

– Захотят – свяжутся. Буду нужен – буду помогать. Не нужен – бог рассудит.

– Главное, что справедливость восторжествовала, и в клубе произошли перемены?

– Если люди плохо справлялись со своей работой, они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве.

– Это субъективное мнение.

– Ничего подобного. Вполне объективное. Посмотрите, на каком месте сейчас идет команда? Игроки стали дороже или нет? Ответы – это оценка работы, – сказал Семин для «РБ-Спорт».

«Локомотив» занимает 8-е место в Премьер-лиге, набрав 28 очков по итогам 19 туров.

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