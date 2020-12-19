Семин о Кикнадзе и Мещерякове: «Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о своем возможном возвращении и об уходе из клуба управленцев Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова.
– Захотят – свяжутся. Буду нужен – буду помогать. Не нужен – бог рассудит.
– Главное, что справедливость восторжествовала, и в клубе произошли перемены?
– Если люди плохо справлялись со своей работой, они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве.
– Это субъективное мнение.
– Ничего подобного. Вполне объективное. Посмотрите, на каком месте сейчас идет команда? Игроки стали дороже или нет? Ответы – это оценка работы, – сказал Семин для «РБ-Спорт».
«Локомотив» занимает 8-е место в Премьер-лиге, набрав 28 очков по итогам 19 туров.
«Я не уйду из клуба». «Локо» убрал Кикнадзе – а как много из обещанного у него получилось?
Новый гендиректор «Локо» Леонченко: был капитаном «Торпедо», выступает за закрытую РПЛ (может, даже без лимита), играл в футбол с Дворковичем
«Мы здесь ни на что не влияем?» Фанаты «Локо» проводили Кикнадзе – и даже запустили фейерверк