Фрэнк Лэмпард: «Уровень «Ман Сити» – то, к чему «Челси» должен стремиться»

Главный тренер высказался после матча 17-го тура Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:1).

«Все решил индивидуальные ошибки. Они наказали нас. Чтобы достичь топ-уровня, на котором находится уже несколько лет, нужно уметь справляться с давлением. Во втором тайме мы боролись, но при счете 0:3 игра была в значительной степени уже сделана.

Первый тайм сегодня вышел болезненным с точки зрения футбола, потому что их уровень игры показывает, к чему мы должны стремиться. Во втором тайме я увидел нашу реакцию, но нужно работать дальше.

Десять минут мы выступали хорошо, потом они начали играть, и мы пропустили два обидных гола подряд. Это сбило нас с ног, и мы не очень хорошо отреагировали. Мы получили серьезный урок в первом тайме, показали хороший настрой во втором тайме, но игра была уже сделана.

Месяц назад люди говорили, что мы можем выиграть лигу. Но я был почти уверен, что с точки зрения перестройки, запрета [на трансферы] и нашей молодости нам предстоит пережить болезненные периоды», – сказал Лэмпард.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.