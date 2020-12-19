«Милан» 27 матчей не уступает в Серии А. Игра с «Ювентусом» – 6 января

в гостях одолел (2:0) в 15-м туре чемпионата Италии, играя в меньшинстве с 33-й минуты.

Команда продлила серию без поражений в Серии А до 27 матчей с учетом прошлого сезона.

На этом отрезке у миланцев 20 побед и 7 ничьих.

В последний раз «Милан» проигрывал в чемпионате Италии 8 марта – 1:2 от «Дженоа».

В следующем туре «россонери» ждет встреча с «Ювентусом» на «Сан-Сиро» – это произойдет 6 января.

«Милан» на одно очко опережает «Интер», лидируя в таблице. У «Юве» на 13 баллов меньше и матч в запасе.

Тонали пропустит матч «Милана» с «Ювентусом» из-за удаления в 1-м тайме игры с «Беневенто»