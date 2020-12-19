«Милан» 27 матчей не уступает в Серии А. Игра с «Ювентусом» – 6 января

«Милан» в гостях одолел «Беневенто» (2:0) в 15-м туре чемпионата Италии, играя в меньшинстве с 33-й минуты.
Команда Стефано Пиоли продлила серию без поражений в Серии А до 27 матчей с учетом прошлого сезона.
На этом отрезке у миланцев 20 побед и 7 ничьих.
В последний раз «Милан» проигрывал в чемпионате Италии 8 марта – 1:2 от «Дженоа».
В следующем туре «россонери» ждет встреча с «Ювентусом» на «Сан-Сиро» – это произойдет 6 января.
«Милан» на одно очко опережает «Интер», лидируя в таблице. У «Юве» на 13 баллов меньше и матч в запасе.
Тонали пропустит матч «Милана» с «Ювентусом» из-за удаления в 1-м тайме игры с «Беневенто»