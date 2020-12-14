«Юве» дает Дибале контракт до 2025 года с зарплатой 10 млн евро. Переговоры продолжат в конце января или начале февраля

Теги Ювентус серия А Италия Пауло Дибала Футбол

«Ювентус» в скором времени продолжит переговоры с Пауло Дибалой по новому контракту.

Ожидается, что в конце января или в начале февраля представители клуба встретятся с окружением футболиста, сообщает журналист Николо Скира.

«Ювентус» предложил аргентинцу новое соглашение сроком до 2025 года с зарплатой 10 млн евро. С учетом бонусов она может вырасти до 12 млн евро.

Срок действующего контракта между 27-летним футболистом и «Юве» истекает в июне 2022 года.

Дибала забил 1 мяч в 8 играх Серии А этого сезона. Его полную статистику можно изучить здесь

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