«Ювентус» готов включить Дибалу и Бернардески в сделку по Погба

«Ювентус» намерен подписать полузащитника .

По данным ESPN, итальянский клуб надеется осуществить сделку летом 2021 года.

Маловероятно, что сможет удовлетворить финансовые запросы «Юнайтед», однако «бьянконери» через посредников сообщили руководству манкунианцев, что готовы включить в сделку по Погба нападающего и полузащитника Федерико Бернардески.

«МЮ» не намерен снижать цену на француза, несмотря на недавние заявления агента игрока Мино Райолы, который сообщил, что футболист не станет продлевать контракт с «Юнайтед».

В этом сезоне хавбек провел 10 матчей в и забил один мяч. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Погба играл в «Ювентусе» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Агенту Погба нужно понять, что футбол – командный вид спорта». «МЮ» и Райола опять делят Погба