«Ювентус» готов включить Дибалу и Бернардески в сделку по Погба

«Ювентус» намерен подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По данным ESPN, итальянский клуб надеется осуществить сделку летом 2021 года.
Маловероятно, что «Ювентус» сможет удовлетворить финансовые запросы «Юнайтед», однако «бьянконери» через посредников сообщили руководству манкунианцев, что готовы включить в сделку по Погба нападающего Пауло Дибалу и полузащитника Федерико Бернардески.
«МЮ» не намерен снижать цену на француза, несмотря на недавние заявления агента игрока Мино Райолы, который сообщил, что футболист не станет продлевать контракт с «Юнайтед».
В этом сезоне хавбек провел 10 матчей в АПЛ и забил один мяч. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Погба играл в «Ювентусе» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».
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