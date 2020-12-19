Куман о зависимости «Барсы» от Месси: «Уже много лет. Он всегда готов решать матчи. Неспроста он лучший в мире»

Главный тренер «Барселоны» высказался о зависимости команды от форварда .

– все еще слишком зависима от Месси?

– Да, это уже много лет так. Его роль всегда была важной. Он всегда был готов решать матчи. Неспроста он лучший в мире.

– Цель «Барсы» – попасть в Лигу чемпионов?

– Мы слишком отстали от «Атлетико» в , так что не можем много говорить о победе в чемпионате. Мы должны выигрывать в каждом матче и бороться, – сказал Куман.

Так низко «Барса» не падала 17 лет. Заканчивают год шестыми, вчера косячили с «Эйбаром»