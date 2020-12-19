«Мир катится к чертям». Андер Эррера о наказании Кавани за слово «негрито»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани премьер-лига Англия лига 1 Франция Sports.ru Андер Эррера Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера отреагировал на решение Футбольной ассоциации (FA) дисквалифицировать на три матча и оштрафовать форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за использование слова «негрито» в процессе общения в инстаграме.

Кавани в социальных сетях выступил с обращением, где прокомментировал решение FA, в частности, отметив: «Простите, если я задел кого-то, выражая симпатию к другу». Комментарий под этим постом оставил его экс-одноклубник по «ПСЖ» Андер Эррера, который сам выступал за «МЮ».

«Если они наказывают тебя за такое... Этот мир катится к чертям. Обнимаю, держись, Эди», – написал Эррера.

Слово «негрито» используется в испаноязычных странах Америки в значении «друг, приятель, дорогой человек».

Кавани получил 3 матча за слово «негрито». Объяснял, что в Уругвае это не оскорбление, а ласковый вокатив – не помогло

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