«Если у Кумана не получится, Хави станет тренером. Он может совмещать посты, как Фергюсон в «МЮ». Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о клубе

Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт высказался о главном тренере команды .

«Мы должны дать ему максимальную уверенность, сейчас середина сезона. Проблема – в отсутствии проекта.

Если у Кумана не будет получаться, то станет тренером в следующем году. Он может совмещать две должности, как это сделал Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед», – заявил Фонт.

Ранее Фонт сообщил, что Хави станет генменеджером «Барсы», а Йорди Кройфф – спортивным директором в случае его победы на выборах президента.

Выборы президента каталонского клуба состоятся 24 января.

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