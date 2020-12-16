«Если у Кумана не получится, Хави станет тренером. Он может совмещать посты, как Фергюсон в «МЮ». Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о клубе

Теги Роналд Куман Барселона Хави Ла Лига Виктор Фонт Футбол

Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт высказался о главном тренере команды Роналде Кумане.

«Мы должны дать ему максимальную уверенность, сейчас середина сезона. Проблема – в отсутствии проекта.

Если у Кумана не будет получаться, то Хави станет тренером в следующем году. Он может совмещать две должности, как это сделал Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед», – заявил Фонт.

Ранее Фонт сообщил, что Хави станет генменеджером «Барсы», а Йорди Кройфф – спортивным директором в случае его победы на выборах президента.

Выборы президента каталонского клуба состоятся 24 января.

Так низко «Барса» не падала 17 лет. Заканчивают год шестыми, вчера косячили с «Эйбаром»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья