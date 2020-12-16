Хави станет генменеджером «Барсы», а Йорди Кройфф – спортдиректором в случае победы Фонта на выборах президента

Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что и войдут в совет директоров клуба, если он выиграет выборы.

Менеджер сообщил, что в случае его победы на выборах Хави займет пост генерального менеджера «Барселоны», а Кройфф станет спортивным директором. Фонт заверил, что вопрос уже согласован с ними.

«Моя цель – гарантировать согласованную работу во всех сферах. Йорди Кройфф – это мечта Хави с точки зрения спортивного менеджмента. Мы работаем над тем, чтобы убедить его.

Нам не нужны менеджеры, принимающие решения в вопросах, которые не входят в их компетенцию. Мы хотим сделать ставку на структуру, где каждый отдел доверяет друг другу.

Да, в руководстве будут люди, которые пришли из мира спорта, но не посвятили себя лишь одной области», – сказал Фонт.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Сейчас он тренирует катарский «Аль-Садд». Йорди Кройфф – сын легендарного тренера каталонского клуба Йохана Кройффа. Йорди также выступал в составе сине-гранатовых.

Выборы президента «Барсы» состоятся 24 января.