Оле-Гуннар Сульшер: «Если футболист «МЮ» думает, что у него есть божественное право играть в каждом матче, он ошибся клубом»

Главный тренер считает, что никому в команде не гарантировано место в стартовом составе.

«В «МЮ» должна быть конкуренция за места в составе. Если футболист думает, что у него есть божественное право играть в каждом матче, что он выступает так хорошо, что клуб не будет искать ему замену, то он просто ошибся клубом.

Я сам долго был нападающим здесь. И приходили , , Руд ван Нистелрой, .

Мы всегда стараемся становиться лучше. И если игроки не прогрессируют, мы можем посмотреть на другого футболиста, чтобы стать лучше, потому что команда должна становиться лучше.

«Манчестер Юнайтед» очень далек от тех позиций, где хочет и должен быть», – сказал норвежец.

Сульшер поставил рекорд по заменам, который невозможно побить. Не зря Оле называли суперзапасным