Тухель и его штаб получат 7 млн евро от «ПСЖ» за досрочное расторжение контрактов

Стал известен размер компенсации, которую и его штаб получат после увольнения из «ПСЖ».

Клуб должен будет выплатить зарплату за 6 месяцев, оставшиеся по контракту, срок которого истекал летом 2021 года. Эта сумма составляет 7 млн евро, сообщает Le Parisien.

При этом это не самая крупная компенсация тренеру от «ПСЖ» – в июне 2016 года Лоран Блан покинул клуб через несколько месяцев после подписания нового контракта. Парижане выплатили ему 22 млн евро.

Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году и выиграл с клубом 6 трофеев, включая два чемпионских титула.

«ПСЖ» уволил Тухеля – после победы 4:0 и через 4 месяца после финала ЛЧ. Немец рассорился со спортивным директором Леонардо