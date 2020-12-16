Месси о том, перейдет ли он в «Реал»: «Это невозможно. «Барса» намного больше любого игрока, включая меня»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался на тему возможного ухода из каталонского клуба.
О переходе в «Реал»
«Нет, это невозможно».
О трансфере в «Атлетико»
«Нет».
О том, что бы сказал болельщикам в случае ухода из «Барсы»
«Я не знаю, уйду я или нет. Если это случится, я хотел бы уйти наилучшим образом. Гипотетически я хотел бы когда-нибудь вернуться [в случае ухода] в этот город и клуб и вносить свой вклад.
Что бы ни произошло, «Барселона» намного больше любого игрока, включая меня, очевидно. Надеюсь, что будущий президент сделает все возможное, чтобы снова завоевать важные трофеи», – сказал Месси.
Откровенное интервью Месси: устал от лжи Бартомеу, хочет поиграть в МЛС, но зимой из «Барсы» не уйдет