Месси о том, перейдет ли он в «Реал»: «Это невозможно. «Барса» намного больше любого игрока, включая меня»

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался на тему возможного ухода из каталонского клуба.

О переходе в «Реал»

«Нет, это невозможно».

О трансфере в «Атлетико» 

«Нет».

О том, что бы сказал болельщикам в случае ухода из «Барсы»

«Я не знаю, уйду я или нет. Если это случится, я хотел бы уйти наилучшим образом. Гипотетически я хотел бы когда-нибудь вернуться [в случае ухода] в этот город и клуб и вносить свой вклад. 

Что бы ни произошло, «Барселона» намного больше любого игрока, включая меня, очевидно. Надеюсь, что будущий президент сделает все возможное, чтобы снова завоевать важные трофеи», – сказал Месси.

Откровенное интервью Месси: устал от лжи Бартомеу, хочет поиграть в МЛС, но зимой из «Барсы» не уйдет

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