Лэмпард об АПЛ: «Люди считали нас претендентами на титул. Никогда не соглашался, ведь мы ими не являемся»

Главный тренер высказался о перспективах «синих» в Премьер-лиге после поражения от (1:3).

«В первом тайме, безусловно, мы показали свою худшую игру в этом сезоне, как я считаю. Нам не хватало энергии. В последних четырех играх мы проиграли три матча и выиграли только один. Так что нужно реагировать.

Игрокам не хватило характера, и они это знают. В первом тайме его не хватало.

Некоторые хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда не соглашался с этим, потому что мы ими не являемся. Для этого нужно время, и мы должны извлечь важные уроки из таких матчей, как с «Арсеналом», – сказал Лэмпард.