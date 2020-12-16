Лионель Месси: «Жена настаивала, чтобы я сходил к психологу. Знаю, что мне это нужно, но трудно сделать этот шаг»

Форвард «Барселоны» рассказал о ментальной стороне своей карьеры.

О том, вызывает ли беспокойство статус лучшего

«Нет, потому что я не воспринимаю это так. Я играю не для того, чтобы об этом говорили. Я играю, чтобы победить, дать максимум своей команде и сделать все возможное в каждом матче, а не показать себя и говорить, что я лучший».

О том, ходил ли он к психологу

«Я должен был сходить к нему, но никогда не ходил».

О причине данного решения

«Я не знаю. Мне трудно сделать этот шаг, хотя понимаю, что психолог мне нужен. Антонелла (супруга Месси – прим. Sports.ru) много раз настаивала, чтобы я пошел, что это необходимость.

Я человек, который держит все при себе, и не делюсь этим. Никогда не делился. Знаю, что мне это нужно для того, что я делаю, для моей повседневной жизни. Психолог принес бы мне пользу, но я не хожу к нему», – отметил Месси.