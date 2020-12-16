Евгений Савин: «Меня отдали за три очка в «Анжи» из «Томи». Был договорняк»

Бывший футболист, блогер поделился подробностями о переходе из «Томи» в .

– В «Химках» закончились деньги. И чтобы не сидеть полгода, я пошел в «Анжи», где был Галямин. Все было нормально. У нас была хорошая команда – Рыжиков, Гришин из «Динамо», Колотилко, игравший во Франции.

Единственное, там были эти взрывы постоянные – милиционеров че-то одно время взрывали (теракты в Махачкале были в 2004-2005 годах – прим. Sports.ru). У меня мама переживала. На самом деле не так страшно в Махачкале, я всегда с удовольствием приезжаю. У нас реально была хорошая команда, но и там закончились бабки.

Какой-то договорняк был или фиг знает че, и меня отдали за три очка в «Анжи».

– Как это?

– Это же известная история. Когда был договорняк, и Галямин ушел в «Анжи», и я был частью этой какой-то сделки.

– Три очка меньше стоят, чем ты. Ты что?

– Да какой? Я тогда вообще был кусок не пойми чего. Меня забрали в «Анжи». – «Анжи» было че-то. А когда? Вспомнил! Забудьте, вырежьте все.

Короче, я был в Томске. Были последние туры, выходили в Премьер-лигу. Только потом пришел Стукалов. Я уже команде был особо не нужен. 20 лет. Ну какая Премьер-лига – я там играть не буду, все было понятно.

И че-то был какой-то договорняк. И, как потом выяснилось, я был частью сделки. «Анжи» там вроде как отдавали, и меня потом Галямин забрал в «Анжи». Я пришел в «Анжи», там закончились бабки, я пришел в «Химки». Там был Яковенко, опять закончились бабки. И я поехал в «Амкар».

– Как можно отдать игрока за три очка?

– Вот так. Тебе потом говорят: «Чувак, ты играть не будешь. А еще мы с «Анжи» как-то решили – ты идешь в «Анжи».

И потом я узнаю, что там вроде как договорная была история, меня отдали за три очка в «Анжи».

– Мне это напомнило из приключений Шурика, когда невесту продавали за баранов.

– Да, вот. Холодильник, три барана и бесплатная путевка в Сибирь. Вот это примерно так было, – рассказал Савин.

«Только что меня за 3 очка продавали, за майонез играл. А тут больше 40 тысяч евро дают». Савин выговорился в подкасте у Сычева