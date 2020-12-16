Рубашко о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита»: «Можно называть нас фармом «Ростова» и «Рубина» с тем же успехом, но ажиотажа это не вызвало бы»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о том, что южан называют фарм-клубом .

– Всего за две недели до начала прошлого сезона у даже не набиралось игроков на двусторонки. Почему так произошло?

– Да, мы взяли новичков не заблаговременно, а позже, чем, наверное, следовало. Зато к нам пришли ребята из «Зенита», которые не имели там достаточной игровой практики. Многие в них не верили, но здесь они заново расцвели.

– Многие называют «Сочи» фарм-клубом «Зенита», и при таком комплектовании подобное клише нетрудно было предположить.

– Да, об этом говорят. Но поспорил бы с этим, потому что многие из этих игроков прошли и , и . С тем же успехом можно называть нас и фарм-клубом этих команд – но никто этого не делает, потому что у людей это не вызвало бы ажиотажа. Кстати, некоторые ребята собирались пойти в Казань, а перешли к нам – взять ту же аренду Мостового.

Тот же Нобоа хотел играть и пришел к нам в клуб с удовольствием. Здесь к нему пришла вторая молодость. Творит на поле, получает удовольствие, забивает и отдает. Все условия здесь настолько позитивны для него, что он может целиком отдаться футболу, – сказал Рубашко.