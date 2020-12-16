Нигматуллин против отмены лимита: «Где черпать игроков для сборной? Мальчишки занимаются, чтобы на их местах играли легионеры?»

Теги премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин лимит на легионеров Чемпионат.com Футбол

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о действующем в РПЛ лимите на легионеров.

«Не соглашусь с призывом, что в нашем чемпионате нужно отменить лимит, чтобы играли одни легионеры. Не совсем понимаю, где мы будем черпать футболистов для сборной?

Для чего огромное количество мальчишек занимаются футболом? Чтобы на их местах играли сплошные легионеры? Я патриотичен, не хочу смотреть тот футбол, который сейчас в Англии.

В мое время были только российские футболисты, и мы неплохо выступали на европейской арене. У нас в команде было лишь два легионера в качестве экзотики. Сейчас ситуация изменилась, легионеров стало очень много. Но печально, что на ведущих ролях нет россиян», – сказал Нигматуллин.

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