Жоан Лапорта: «Барса» не раз врала Месси. Он не может согласиться с тем, что другие клубы берут ЛЧ»

Кандидат на пост президента «Барселоны» высказался о ситуации, сложившейся вокруг капитана сине-гранатовых .

«Я уверен, что Месси хочет остаться в «Барсе». Все зависит от предложения, которое сделает ему новый президент. Ему нужно увидеть, что это будет конкурентоспособная команда, чтобы возродить историю любви между «Барсой» и Лигой чемпионов. В последние годы она поставлена на паузу.

Клуб неоднократно врал ему, и, кроме того, все пошло не так, как все хотели. Месси находится в том моменте своей карьеры, когда он все еще хочет быть успешным и брать трофеи.

Он не может продолжать соглашаться с тем, что другие команды выигрывают Лигу чемпионов, и «Барса» с Лионелем, лучшим игроком в истории футбола, не имеет достаточно конкурентоспособного состава, чтобы суметь выиграть этот турнир», – сказал Лапорта.

В прошлый раз выигрывала чемпионов в 2015 году. Месси четырежды брал этот трофей в составе каталонского клуба.