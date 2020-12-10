Влашич об интимном видео Дзюбы: «Он великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отреагировал на скандал со слитым в сеть интимным видео форварда .

– Не думаете, что в этот раз на голосование [за лучшего игрока года в России] могло повлиять скандальное видео с Дзюбой?

– Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений.

Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности.

Дзюба – великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории, – сказал Влашич.