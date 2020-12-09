Ибрагимович получил новую травму на тренировке. Он может пропустить еще четыре матча

Форвард получил новое повреждение, сообщает Sky.

39-летний швед, не игравший с 22 ноября из-за травмы задней поверхности бедра, сегодня проводил тренировку в общей группе. В ее концовке он почувствовал дискомфорт в области икры.

МРТ показало скопление крови в области камбаловидной мышцы. Новое обследование будет проведено не раньше, чем через 10 дней.

Таким образом, Ибрагимович пропустит оставшиеся до конца года матчи Серии А с «Сассуоло» и «Лацио», а также игру с «Беневенто» 3 января. Скорее всего, он также не сыграет с «Ювентусом» 6 января.