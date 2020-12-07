Черчесов о Евро-2020: «Все определяет состояние игроков. У нас будет на 3-4 дня меньше, чем перед ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сложностях подготовки к , где команда сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

— Есть уверенность, что на Евро-2020 команда окажется не слабее, чем на ЧМ-2018 [выход в 1/4 финала]?

— Такими категориями рассуждать не станем. Выстраиваем подготовку так, чтобы она дала футболистам возможность выйти на определенный уровень. Хотя в этот раз у нас будет на несколько дней меньше, чем перед чемпионатом мира.

— Это действительно очень важно?

— Все дни важны. Сейчас их на три-четыре меньше.

— Хочется пройти по тем же следам, что и перед чемпионатом мира?

— По тем же не получится, однозначно. Направление может быть тем же, а остановки в этом направлении могут быть разными. Все определяет состояние игроков. Очень многое зависит от этого, с чем сейчас столкнулись и клубные команды.

Взять, например, матч «Краснодара» и «Локомотива» [5:0]. У южан все вернулись в состав, а у москвичей отсутствовали нескольких основных игроков. И, естественно, это сразу отразилось на результате, – сказал Черчесов.