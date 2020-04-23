Умер Жерар Улье. Экс-тренеру «Ливерпуля» и «Лиона» было 73 года

Умер бывший тренер «Ливерпуля» и .

Француз скончался в возрасте 73 лет в ночь с воскресенья на понедельник.

Наибольших успехов специалист добился в и «Лионе».

Улье тренировал «красных» в период с 1998 по 2004 год и выиграл Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка английской лиги (2000/01 и 2002/03), а также занимал 2-е и 3-е места в Премьер-лиге в сезонах-2001/02 и 2000/01 соответственно.

С «Лионом» тренер дважды становился чемпионом Франции (2005/06, 2006/07). Он руководил командой с 2005 по 2007 год.