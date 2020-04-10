«Диуф сказал Улье: «Передай Джеррарду, что я трахну его маму». Синама-Понголь о конфликте игроков «Ливерпуля»

Бывший игрок рассказал о конфликте между экс-капитаном мерсисайдцев и .

«Перерыв предсезонного матча. Я был травмирован, Диуф и Джеррард подрались. Можете себе представить, что молодежь видит это и думает, что на таком уровне профессионалы ведут себя так? В перерыве, в раздевалке.

Джеррард кричал: «Ты должен пасовать, должен пасовать». Диуф не говорил по-английски, ужасно знал язык. Они друг друга ненавидели.

Джеррард оскорблял Диуфа: «Эй ты, #####...» Диуф не мог ответить, так что он схватил и сказал: «Передай Джеррарду, что я трахну его маму». Улье сказал нам: «Я ему не друг, я с ним разберусь», – рассказал Синама-Понголь.

Джеррард и Диуф ненавидят друг друга. В 2003-м они подрались в перерыве товарняка, а сенегалец просил Улье перевести, что трахнет мать Стиви