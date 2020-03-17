«ПСЖ» и «Марсель» заключили союз, это был заговор против «Лиона». Улье о завершении сезона во Франции

Советник президента «Лиона» обвинил и в заговоре против клуба и оказании влияния на правительство с целью досрочного завершения чемпионата Франции.

«Между «ПСЖ» и «Марселем» есть сговор. Между ними был заключен союз, достигнута дружеская договоренность. Я думаю, что прежде всего это был заговор против .

Это останется в тайне, потому что, я думаю, тут участвуют и французские власти. Я следил за всеми пресс-конференциями президента Макрона и премьер-министра Филиппа, и они никогда не говорили о спорте. Но вдруг в самом конце, совершенно случайно, они вдруг заявили, что Лига 1 не будет продолжаться. Это был первый раз, когда они упомянули о спорте. Я считаю это очень странным.

По моему мнению, завершить сезон вот так было несправедливо. Чемпионат не останавливается на 3-й, 19-й или 28-й день. Мы либо идем до конца, либо считаем турнир несостоявшимся», – заявил Улье.

Из-за пандемии коронавируса было принято решение о досрочном завершении сезона во Франции и распределении мест по текущему положению команд. В результате «Лион» остался на 7-м месте и впервые с 1997 года не попал в еврокубки.