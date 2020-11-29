«Ты считаешь нас цыганами, да?» Игрок ЧФР – судье Бастьену во время матча ЛЕ

Румынский журналист Эмануэль Рошу поделился подробностями скандального матча Лиги Европы между ЧФР и (1:2), который состоялся в четверг.

Румынский клуб вышел бы в плей-офф, если бы обыграл «Янг Бойз». До 93-й минуты вел в счете, но на 90-й минуте главный арбитр удалил вратаря румынской команды Кристиана Бэлгрэдяна и поставил пенальти, который был реализован. Спустя три минуты «Янг Бойз» забил еще один гол.

Как пишет Рошу, после назначения пенальти один из футболистов ЧФР прокричал Бастьену в лицо: «Ты считаешь нас цыганами, да?». Имя футболиста не называется.

Напомним, на неделе скандал на расовой почве произошел в матче 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» (5:1). Один из румынских арбитров назвал ассистента тренера стамбульцев Пьеро Вебо negru («черный» в переводе с румынского). После этого команды покинули поле, обвинив судью в расизме. Сообщалось, что Вебо при этом называл румынских арбитров цыганами.

«Он выбил нас, потому что мы румыны». «Клуж» обвиняет в вылете из ЛЕ французского судью: он поставил спорный пенальти на 90-й минуте