Россия играет с Латвией за выход на Евро-2021 (U21) – 3:0. Лесовой довел счет до крупного! Видеотрансляция

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В квалификационном матче чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Латвией. 

Для гарантированного выхода на Евро россиянам необходимо одержать победу. Если сборная Польши потеряет очки в одном из двух оставшихся матчей, россиянам хватит ничьей с Латвией. В случае поражения россиян команда Михаила Галактионова выйдет на Евро, если поляки наберут не больше трех очков в двух оставшихся встречах.

На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире.

Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

Латвия U-21 – Россия U-21 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
13 октября, 17.00, «Сконто»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 28 Кучаев, 0:2 – 51 Евгеньев, 0:3 – 54 Лесовой.
Латвия U-21Пуриньш, Минкевич, Бирка, Балодис, Гринбергс (Daskevics, 58), Озолиньш, Савельев, Соловейчик, Зеленков (Варславанс, 58), Тонишев, Кокин (Скопенко, 74).
Россия U-21Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Обляков, Глебов (Макаров, 81), Кучаев (Уткин, 65), Лесовой (Ломовицкий, 65), Грулев (Игнатьев, 81), Чалов (Сулейманов, 68).
Предупреждения:
Соловейчик (7), Голубев (16), Озолиньш (24), Обляков (47), Евгеньев (63), Ломовицкий (70).

 

Эстония U-21 – Сербия U-21 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
13 октября, 16.00, «Слока»
Онлайн матча
Эстония U-21Валлнер, Villota, Сеппик, Мийл, Поом, Вялья (Комиссаров, 69), Ыйгус (Eino, 69), Ярвисте, Рейнкорт (Мяннилаан, 85), Ульянов (Соомре, 61), Саар.
Сербия U-21Попович, Попович (Лукич, 76), Шехович, Эракович, Илич (Петрович, 46), Даничич, Топич (Мичевич, 75), Стеванович, Тедич, Босич (Лукич, 87), Видосавлевич (Нешкович, 75).
Предупреждения:
Villota (45), Шехович (66), Лукич (76).

 

Польша U-21 – Болгария U-21
Дата проведения
13 октября, 19.00, «Городской стадион»
Онлайн матча
Польша U-21Грабара, Пухач, Пионтковски, Кивер, Каминьски, Филя, Богуш, Слиш, Росолек, Клималя, Листковски.
Болгария U-21Наумов, Попов, Христов, Христов, Антов, Янков, Лясков, Rusev, Иванов, Крастев, Юруков.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2021 (U21)

Статистика квалификации Евро-2021 (U21)

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