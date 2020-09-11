Россия играет с Латвией за выход на Евро-2021 (U21) – 3:0. Лесовой довел счет до крупного! Видеотрансляция

В квалификационном матче чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Латвией.
Для гарантированного выхода на Евро россиянам необходимо одержать победу. Если сборная Польши потеряет очки в одном из двух оставшихся матчей, россиянам хватит ничьей с Латвией. В случае поражения россиян команда Михаила Галактионова выйдет на Евро, если поляки наберут не больше трех очков в двух оставшихся встречах.
На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире.
Квалификация Евро-2021 (U21)
Группа 5
- Дата проведения
- 13 октября, 17.00, «Сконто»
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Латвия U-21 –
Пуриньш, Минкевич, Бирка, Балодис, Гринбергс (Daskevics, 58), Озолиньш, Савельев, Соловейчик, Зеленков (Варславанс, 58), Тонишев, Кокин (Скопенко, 74).
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Россия U-21 –
Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Обляков, Глебов (Макаров, 81), Кучаев (Уткин, 65), Лесовой (Ломовицкий, 65), Грулев (Игнатьев, 81), Чалов (Сулейманов, 68).
- Предупреждения:
- Соловейчик (7), Голубев (16), Озолиньш (24), Обляков (47), Евгеньев (63), Ломовицкий (70).
- Дата проведения
- 13 октября, 16.00, «Слока»
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Эстония U-21 –
Валлнер, Villota, Сеппик, Мийл, Поом, Вялья (Комиссаров, 69), Ыйгус (Eino, 69), Ярвисте, Рейнкорт (Мяннилаан, 85), Ульянов (Соомре, 61), Саар.
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Сербия U-21 –
Попович, Попович (Лукич, 76), Шехович, Эракович, Илич (Петрович, 46), Даничич, Топич (Мичевич, 75), Стеванович, Тедич, Босич (Лукич, 87), Видосавлевич (Нешкович, 75).
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Городской стадион»
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Польша U-21 –
Грабара, Пухач, Пионтковски, Кивер, Каминьски, Филя, Богуш, Слиш, Росолек, Клималя, Листковски.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2021 (U21)