Россия играет с Латвией за выход на Евро-2021 (U21) – 3:0. Лесовой довел счет до крупного! Видеотрансляция

В квалификационном матче чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России играет с Латвией.

Для гарантированного выхода на Евро россиянам необходимо одержать победу. Если сборная Польши потеряет очки в одном из двух оставшихся матчей, россиянам хватит ничьей с Латвией. В случае поражения россиян команда Михаила Галактионова выйдет на Евро, если поляки наберут не больше трех очков в двух оставшихся встречах.

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Квалификация Евро-2021 (U21)

Группа 5

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика квалификации Евро-2021 (U21)