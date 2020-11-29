Вендел: «Зенит» даже лучше, чем я представлял. Клуб хочет не только брать РПЛ, но и бороться с лучшими в Европе»

Полузащитник поделился эмоциями от первых месяцев в команде.

«Зенит» оказался даже лучше, чем я себе представлял, когда присоединился к команде после предсезонной подготовки. Я почти сразу получил возможность проявить себя и завоевал место в стартовом составе.

В «Зените» сформировалась целая традиция приглашения бразильских игроков. Клуб очень хотел меня заполучить.

Проект клуба заключается не только в том, чтобы выигрывать чемпионат страны. «Зенит» хочет бороться с лучшими командами Европы. В будущем нас ждут хорошие результаты в », – сказал Вендел.

23-летний полузащитник провел 4 матча в этом розыгрыше и не отметился результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.