Сульшер – первый тренер клуба из Англии, проигравший 6 из 10 первых матчей в ЛЧ

Главный тренер установил антирекорд после поражения от «РБ Лейпциг» (2:3) в матче Лиги чемпионов.

Норвежский специалист проиграл 6 из 10 матчей в турнире в качестве тренера (4 остальных матча выиграл).

Сульшер стал первым тренером, уступившим в 6 или более играх из первых 10 в чемпионов во главе английского клуба.

Кроме того, манкунианцы впервые с апреля 2003 года пропустили 3 и более голов в двух матчах этого соревнования подряд.

«РБ Лейпциг» вытолкал «МЮ» в ЛЕ, хотя чуть не нарвался на камбэк. Финальные 10 минут – кино!