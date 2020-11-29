Сутормин об 1:2 с «Боруссией»: «Матч показал, что «Зенит» может играть со всеми – даже в ЛЧ»

Полузащитник дал комментарий после матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:2).

— «Зенит» уступил, ведя в счете. Какие эмоции можно испытывать после такой игры?

— Опустошение, потому что играли неплохо. Нужно попросить прощения у болельщиков за такое выступление — при такой поддержке результат должен был быть лучше. Но сегодняшняя игра показала, что мы можем играть и с такими соперниками, создавать моменты, забивать голы. Думаю, этот матч даст нам толчок, понимание того, что мы можем играть со всеми — даже в Лиге чемпионов.

— Сложно ли было настраиваться на матч, который ничего не значит? О чем вы говорили перед игрой, что обсуждали?

— Любой спортсмен, вне зависимости от того, решает матч что-то или нет, хочет выигрывать. А это чемпионов, и обыграть «Боруссию» сегодня хотел каждый, что и показала игра. Мы спокойно готовились и понимали, что нет никаких отмазок, чтобы расхлябанно сыграть. Повторюсь: игра показала, что мы неплохо действовали, но, к сожалению, результат не получился.

— Чего не хватило? У «Зенита» было много моментов и до забитого мяча, и после перерыва. Просто реализация подвела?

— Думаю, да. И в матче с «Брюгге», и сейчас подвела реализация. Забей мы второй мяч, была бы совсем другая игра. Ну и, наверное, нужно давать меньше создавать сопернику у своих ворот — даже полумоментов. Этот сезон показал, что такие ситуации очень быстро наказываются.

— В клубном инстаграме появилась забавная фотография, когда после забитого мяча на вас напрыгнули и Дриусси, и Малком, и видно, что обоих вы держите, по сути, на одной ноге. Как вы себя чувствуете?

— После Себы — нормально, а вот когда Малком напрыгнул, тяжело было, не выдержал. Рад, что Себа сегодня забил, этот гол для него был очень важен, — сказал Сутормин.

Эх, мы почти поверили в победу «Зенита», но «Боруссия» перевернула игру за 10 минут. Помог Витцель (почти не праздновал гол)