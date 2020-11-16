Куман о Месси и Роналду: «Два лучших игрока мира. Невероятно, что они 15 лет держат такой уровень»

Главный тренер «Барселоны» в преддверии игры с высказался о противостоянии и .

«Это невероятно, что они оба держат такой высокий уровень 15 лет. Для меня они – два лучших игрока мира в последние годы.

Я признаю обоих, потому что у них очень разные характеристики, но они оба способны на голы, хет-трики и завоевание трофеев.

Речь идет не о том, чтобы выбрать лучшего, потому что они оба сделали многое и выиграли многое. Просто насладимся завтра их игрой», – сказал Куман.