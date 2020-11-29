Дуглас Сантос – первый защитник в истории «Зенита» с 10 очками за сезон в ЧР. У него 3+7 в 16 играх

Защитник установил клубный рекорд.

Бразилец, забив «Уралу» в 17-м туре (5:1), набрал 10-е (3+7) очко в нынешнем розыгрыше чемпионата России по системе «гол+пас».

Это лучший результат в истории команды из Санкт-Петербурга среди защитников. Никому не удавалось сделать это даже за полный сезон. Сантос провел 16 матчей.

Примечательно, что по итогам прошлого сезона 26-летний футболист установил рекорд для защитников «Зенита» по голевым передачам (6), а в текущем уже его обновил.