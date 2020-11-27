Спортдиректор «Милана» о новом контракте Златана: «Будет зависеть от его настроения и желания»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара допустил, что клуб может продлить контракт с форвардом .

«Мы еще не начинали переговоры. Сделаем это в подходящий момент, это будет зависеть от его настроения и желания.

Он показал, что очень хочет остаться в «Милане». Думаю, «Милан» ему тоже многое дает. Надеемся, это желание у него сохранится», – сказал Массара.

Соглашение 39-летнего шведа с «россонери» рассчитано до 30 июня 2021 года.

В 6 матчах сезона Серии А Ибрагимович забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Подробнее его статистику можно найти здесь.

Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом». Златан уверен в попадании в ЛЧ