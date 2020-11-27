«Зенит» и «Спартак» набрали по 35 очков в 17 турах. Петербуржцы лидируют по дополнительным показателям

Завершилась большая часть матчей 17-го тура российской Премьер-лиги.

и набрали по 35 очков и занимают 1-е и 2-е место соответственно.

При равенстве очков у двух или более команд берутся в расчет результаты матчей между собой и разница забитых и пропущенных мячей.

В очной встрече «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1), однако петербуржцы опережают красно-белых из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (+24 против +15).

ЦСКА сыграл вничью с «Химками» и опустился на 3-е место. Армейцы отстают от «Зенита» и «Спартака» на 2 очка.