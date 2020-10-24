«У нас голубые в каждом госучреждении, наверное. Они правят нами, но мы об этом не говорим». Игорь Егоров призвал простить Дзюбу

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Бывший судья, начальник «Факела» Игорь Егоров высказался о появлении в сети интимного видео с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Настолько трансформируется жизнь, что многие вещи, которые раньше как нормальность не воспринимались, сейчас принимаются как нормальность. И голубые, и розовые, и фиолетовые в крапинку...

У нас, наверное, в каждом государственном учреждении есть эти голубые, синие и всякие остальные. Они правят нами, и мы почему-то ничего об этом не говорим.

Так это... Толерантная страна. Это не толерантная, это, извините, пидарасы. Это плохо. Это наше будущее, это наши дети. Они это все видят.

Эти женятся друг на друге, мужик на мужике, баба на бабе. Берут детей, и мы говорим, что это нормально. Такого не может быть.

Наверху он, наверное, с ума сходит. Он дал Адама и Еву, одному дал такой писюн, другому – другой, чтоб детей рожали.

Что вы зацепились за Артема? Ну повеселил страну в очередной раз. Давайте уметь прощать, тем более, особо и прощать нечего. Каждый дрочит так, как хочет», – сказал Егоров в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.

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