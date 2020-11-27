Глава «Уфы»: «В ужасе от решения судьи не назначать пенальти за фол на Сысуеве. Привет Карпину»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал эпизод матча 17-го тура с «Ростовом» (1:0).

На 73-й минуте вратарь «Ростова» схватил за футболку хавбека за пределами штрафной.

Главный арбитр Евгений Кукуляк изучил эпизод с помощью ВАР на предмет удаления Бабурина. Просмотр занял очень много времени, голкипер в итоге не был удален и не получил желтой карточки.

«В ужасе от решения судьи не назначать пенальти за фол на Сысуеве. Для меня это не спорный момент, а ошибка арбитра.

Буду мягок, а то меня опять затаскают по комитетам по этике. Хочу только передать привет Валерию Георгиевичу [Карпину], он же любит говорить о судействе», – отметил Мурзагулов.

Судья Кукуляк после ВАР не удалил вратаря «Ростова» Бабурина. Он хватал игрока «Уфы» за футболку