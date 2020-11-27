Футболистка ЦСКА Коваленко: «Дзюба – герой России, а Глушаков – иуда. Почему у нас так?»

Футболистка женского ЦСКА Ксения Коваленко в интервью Sports.ru рассказала об отношениях с полузащитником «Химок» .

– Знаешь, Денис абсолютно не такой человек, как о нем пишут и говорят в некоторых медиа. Судить по каким-то СМИ человека нельзя.

Не знаю, как сейчас, он этого не показывает, но как Денис относился к , так, наверное, ни один футболист не относился. Когда вижу, как к нему относятся болельщики, очень обидно за него становится.

Не все это видят, но Денис больше думает не о себе, а о других людях. В каких-то моментах это ему идет во вред даже.

– Чего мы про Глушакова не видим?

– Думаю, что не у каждого футболиста есть отдельный кабинет, где он хранит все [связанное со «Спартаком» и сборной России]. Для него это как какая-то отдушина, он дорожит этим.

Он уважительно относится ко всем клубам, в которых играл, но со «Спартаком» всегда была какая-то особая история, все-таки там он стал чемпионом.

– Я с ним общался и тоже это увидел. Но для всех Глушаков развалил чемпионский «Спартак».

– Это созданный имидж. Просто не понимаю людей, которые вообще не знают Дениса, прочитали какую-то новость в интернете и пишут: «Глушаков – иуда, худший человек на свете. Как ты вообще с ним общаешься?»

Я не отвечаю, а просто думаю: «Господи, как вы вообще оцениваете людей? По одной непонятной фразе, вырванной из контекста? Почему вы забываете о хорошем?» Говорят же: чем больше ты сделал хорошего, тем быстрее это забывается. Сделаешь что-то плохое, все хорошее перечеркивается вмиг.

– Когда угрожаешь бывшей жене чеченцами и верхними фэйсами, тоже не надо перечеркивать?

– Понимаешь, это ровно та же ситуация, что и с Дзюбой. Намеренный слив в определенных интересах. Думаю, у каждого в личной жизни – в общении с близкими даже – бывают моменты, когда эмоции берут верх. А потом думаешь: «Зачем я это сказал?» Во всех семьях так. Это личная жизнь.

Но это же говорится не в публичное пространство, не для интервью. Это частное общение двух людей. Зачем совать туда нос, обсуждать? Наверняка их [Дениса и Дарьи] общение на этом не закончилось, но никто про это не знает и не говорит. Манипуляция чистой воды.

Денис – эмоциональный, но плохого никогда никому не сделает. Да, наверное, может накричать – и что?

– На тебя тоже?

– На меня не кричит, ни за что. Но бывали такие ситуации, когда мог. Вспыльчивый, но отходчивый.

– Какие объяснения словам «чтоб ты ##### сдохла, тварь ######, я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####?

– Уже все сказала по этому поводу. Зачем залезли вообще в чужое белье? Это личная жизнь.

То же самое – про Дзюбу. Это его личный архив. Видимо, он кому-то перешел дорогу или еще что-то случилось. Но, смотри: Дзюба – герой России, а Глушаков – иуда. Почему у нас так?

– Позиция Sports.ru такая: мы рассказали про слив уже после комментариев про развод Дениса и Дарьи, а это важное событие.

– Вам, наверное, виднее, как правильно разделять сливы личной инфы. Но получается, что в одном случае – иуда, а тут – слив третьих лиц, личное, нельзя публиковать.

Я ничего против Sports.ru не имею, но мое мнение: это странный расклад, – сказала Коваленко.

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