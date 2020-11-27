Негредо забил «Барсе» после ошибки Лангле. Клеман не смог принять мяч после аута, тер Стеген не успел выбить

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В 12-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» играет с «Кадисом» (1:2, второй тайм).

На 63-й минуте защитник каталонцев Жорди Альба из аута бросил мяч Клеману Лангле, но француз не смог его принять. Голкипер Марк-Андре тер Стеген не успел как следует выбить мяч, тот отскочил к форварду «Кадиса» Альваро Негредо. Испанец сделал паузу, пропуская летящего в подкате хавбека Френки де Йонга, и точно пробил в пустые ворота.

Негредо провел на поле лишь минуту, выйдя на замену. Это его 3-й гол за 9 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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