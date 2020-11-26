Избитый Широковым судья: «Роман хотел нанести увечья. Иногда бывают головные боли и бессонница»

Арбитр Никита Данченков, избитый экс-игроком сборной России Романом Широковым, дал комментарии о случившемся во время судебных слушаний.

Об избиении

«В том эпизоде я был прав. Жизнь мне спас вратарь команды «Ничего обычного» Алан: он сориентировался и успел оттащить Романа.

Широков не собирался останавливаться, хотел нанести увечья акцентированно. Финансовых претензий у меня к нему нет – это меня не интересует».

О самочувствии

«Чувствую себя лучше. Иногда бывают головные боли и бессонница».

О поддержке

«Меня поддерживают судьи , например, ».

О возможности примирения

«Примирение невозможно», – сказал Данченков.

Широков обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на два года. Рассмотрение дела будет продолжено 11 декабря.

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