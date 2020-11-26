Избитый Широковым судья: «Роман хотел нанести увечья. Иногда бывают головные боли и бессонница»

Арбитр Никита Данченков, избитый экс-игроком сборной России Романом Широковым, дал комментарии о случившемся во время судебных слушаний.
Об избиении
«В том эпизоде я был прав. Жизнь мне спас вратарь команды «Ничего обычного» Алан: он сориентировался и успел оттащить Романа.
Широков не собирался останавливаться, хотел нанести увечья акцентированно. Финансовых претензий у меня к нему нет – это меня не интересует».
О самочувствии
«Чувствую себя лучше. Иногда бывают головные боли и бессонница».
О поддержке
«Меня поддерживают судьи РПЛ, например, Василий Казарцев».
О возможности примирения
«Примирение невозможно», – сказал Данченков.
Широков обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на два года. Рассмотрение дела будет продолжено 11 декабря.
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