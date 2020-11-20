Избитый Широковым судья: «Я за пиаром не гонюсь. Главное – показать, что вне зависимости от статуса нельзя делать все что хочешь»

Арбитр Никита Данченков, избитый экс-игрок сборной России Романом Широковым, рассказал о ходе судебного процесса и своей мотивации для участия в нем.

– Вы второй раз увиделись с Широковым после того инцидента. Сначала была очная ставка, теперь суд. Расскажите о вашей встрече.

– Никакого разговора с ним не было. Роман сидел очень тихо, никому не сказал ни единого слова. За него все говорил его адвокат.

– Широков или его сторона меняли свои слова по сравнению с тем, что они говорили на очной ставке?

– На очной ставке и в суде они говорят одинаковые вещи. Но если смотреть на то, что Широков заявлял в августе, то все очень расходится.

– А что было в августе?

– Когда Роман писал объяснительную, там он считал меня виноватым в данном инциденте. Писал, что я его провоцировал, крыл матом и так далее.

– Когда увидели Широкова на очной ставке или в суде, не было волнения или страха?

– Нет, страха точно не было. Волнение было не столько перед Романом, сколько перед процессом. Для меня такое в диковинку.

– Как вы нашли своих адвокатов Александра Островского и Артура Рамазанова?

– Нас свел очень хороший знакомый. Мы встретились, все обговорили по поводу этой ситуации, чего мы хотим. Наши взгляды сошлись.

– Правда, что они защищают вас бесплатно?

– Да.

– А в чем тогда их интерес?

– Просто помочь добиться справедливости в данном вопросе.

– Нет ощущения, что в этом есть пиар-составляющая, потому что история резонансная?

– Сложно оценивать. Могу говорить за себя, я ни за каким пиаром не гонюсь. Главное, чтобы это дело решилось благополучно с точки зрения результата, чтобы все было справедливо. Чтобы показать, что мы, судьи, не лишь бы кто. Что нас нельзя угнетать.

Также показать людям, что вне зависимости от их статуса, известности и финансовых возможностей нельзя делать все, что они захотят. В первую очередь они должны уважать других людей.

– У вас есть какой-то финансовый интерес в этой истории?

– Нет, вообще никакого. Изначально это говорил родителям, близким людям. Они однозначно согласились с моей точкой зрения. Главное – справедливость, – сказал Данченков.

Экс-футболист обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на два года. Дело рассмотрят 4 декабря в общем порядке

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]