Кутепов о «Краснодаре» и «Динамо»: «Трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в «Спартаке»

Защитник Илья Кутепов прокомментировал ситуацию с дефицитом игровой практики в «Спартаке».

— Всем известно, что летом у вас было конкретное предложение от . Почему не срослось?

— Вариант с «Краснодаром» появился первым, еще летом. Я лично не общался с представителями клуба, все через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло . Тоже с конкретикой.

Я общался с руководством . Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом.

— Как отреагировал клуб?

— Так, что я остался в «Спартаке». Все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова.

— Несколько межсезоний подряд возникают варианты с Турцией. Откуда такой интерес из этой страны?

— Турция действительно была как сейчас, так и год назад. Два или три клуба интересовались, но до конкретики не дошли. «Антальяспор» и еще несколько, не помню уже названия.

— Высока вероятность, что до зимнего перерыва в рейтинге Тедеско вы так и останетесь четвертым центральным защитником. Какие планы на трансферное окно?

— Такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату – но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством – как договоримся, – сказал Кутепов.

«Спартаку» надо было просто выиграть. Тедеско справился – пусть и с Кутеповым в нападении