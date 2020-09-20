Кутепов о «Краснодаре» и «Динамо»: «Трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в «Спартаке»

Защитник Илья Кутепов прокомментировал ситуацию с дефицитом игровой практики в «Спартаке».
— Всем известно, что летом у вас было конкретное предложение от «Краснодара». Почему не срослось?
— Вариант с «Краснодаром» появился первым, еще летом. Я лично не общался с представителями клуба, все через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо». Тоже с конкретикой.
Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом.
— Как отреагировал клуб?
— Так, что я остался в «Спартаке». Все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова.
— Несколько межсезоний подряд возникают варианты с Турцией. Откуда такой интерес из этой страны?
— Турция действительно была как сейчас, так и год назад. Два или три клуба интересовались, но до конкретики не дошли. «Антальяспор» и еще несколько, не помню уже названия.
— Высока вероятность, что до зимнего перерыва в рейтинге Тедеско вы так и останетесь четвертым центральным защитником. Какие планы на трансферное окно?
— Такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату – но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством – как договоримся, – сказал Кутепов.
«Спартаку» надо было просто выиграть. Тедеско справился – пусть и с Кутеповым в нападении