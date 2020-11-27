Умер отец братьев Миранчуков

Умер Андрей Миранчук, отец полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, навсегда», – написал Алексей в сторис инстаграма.

По информации «Комсомольской правды», Андрей Миранчук скончался 3 ноября в Краснодаре после продолжительной болезни.

«Он был в командировке. Когда приехал домой, сразу обратился больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41», – сообщили в администрации Петровского сельского поселения Славянского района.