Умер отец братьев Миранчуков

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Умер Андрей Миранчук, отец полузащитников Алексея и Антона Миранчуков. 

«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, навсегда», – написал Алексей в сторис инстаграма. 

По информации «Комсомольской правды», Андрей Миранчук скончался 3 ноября в Краснодаре после продолжительной болезни. 

«Он был в командировке. Когда приехал домой, сразу обратился больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41», – сообщили в администрации Петровского сельского поселения Славянского района.

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