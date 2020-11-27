Виктор Мозес: «РПЛ – хорошая лига. Здесь очень холодно, но что тут скажешь?»

Полузащитник рассказал о своей адаптации в России.

– Ты уже полтора месяца в России. Самое главное впечатление о Москве и нашей лиге?

– Москва – красивый город, мне здесь пока что нравится. Я рад, что могу концентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнерам по команде, хочу побеждать!

– хорошая лига. Постепенно привыкаю и получаю радость от футбола.

– В Москве настоящий зимний мороз. Уже успел привыкнуть к погоде?

– Ох... Здесь очень холодно. Сколько сейчас? Минус 6? Слышал, будет еще хуже (смеется). Что тут скажешь? Надо привыкать. Когда дело доходит до работы, ты разминаешься, согреваешься, и о холоде уже не вспоминаешь, – сказал Мозес.