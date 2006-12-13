Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года

продлил контракт с главным тренером Юргеном Клоппом.

Новое соглашение действует до лета 2024 года. Срок предыдущего контракта истекал в конце сезона-2020/21.

В Премьер-лиге «Ливерпуль» идет на 1-м месте, опережая занимающий 2-ю позицию «Лестер» на 8 очков.

Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Мерсисайдцы под его руководством выиграли Лигу чемпионов-2018/19, победив в финале «Тоттенхэм» (2:0), а также Суперкубок УЕФА, где по пенальти одолели «Челси» (2:2, по пенальти – 5:4). Наивысшим достижением «Ливерпуля» в АПЛ при Клоппе стало 2-е место в прошлом сезоне, где «красные» набрали 97 очков и отстали от «Манчестер Сити» лишь на 1 балл.