Лига чемпионов. «Зенит» в гостях у «Брюгге», «Краснодар» победил «Ренн»

Теги Зенит Боруссия Дортмунд Ренн Лацио Челси Севилья Брюгге Лига чемпионов УЕФА результаты Краснодар Футбол

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» добился победы над «Ренном» (1:0), «Зенит» встречается с «Брюгге».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа E

Краснодар Россия – Ренн Франция 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
2 декабря, 20.55, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 71 Берг.
КраснодарСафонов, Мартынович, Смольников, Рамирес, Панталеао, Кабелла, Вильена, Газинский (Камболов, 87), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 65), Берг (Ари, 90).
РеннСален, Да Сильва, Траоре, Трюффер, Ньямси, Бурижо (Гбоо, 73), Леа Силики (Гренье, 65), Камавинга (Те, 82), Нзонзи, Доку, Юну (Ньянг, 65).
Предупреждения:
Нзонзи (22), Рамирес (23), Вандерсон (28), Леа Силики (53).

 

Севилья Испания – Челси Англия 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
2 декабря, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – Жиру.
СевильяПастор, Серджи Гомес, Навас, Диего Карлос, Рекик, Оскар Родригес, Гудель, Васкес, Ракитич, Идрисси, Эн-Несири.
ЧелсиМенди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Пулишич, Ковачич, Хавертц, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Жиру.
Предупреждение:
Гудель (15).

Группа F

Брюгге Бельгия – Зенит Россия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 декабря, 23.00, «Ян Брейдель»
превью матча текстовый онлайн статистика
БрюггеМиньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Ванакен, Баланта, де Кетеларе, Вормер, Ланг, Деннис.
ЗенитКержаков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Прохин, Ерохин, Сутормин, Барриос, Кузяев, Малком, Азмун, Дриусси.

 

Боруссия Д Германия – Лацио Италия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 декабря, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Боруссия ДБюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Морей, Азар, Беллингем, Рейна, Дилэйни, Ройс, Геррейру.
ЛациоРейна, Ачерби, Габаррон, Худт, Марушич, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фарес, Корреа, Иммобиле.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Опрос

Все наши клубы остались без плей-офф ЛЧ. Кто разочаровал сильнее?
27062 голосa
«Зенит»
79%
Сергей Семак
«Локомотив»
7%
Марко Николич
«Краснодар»
14%
Мурад Мусаев

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья