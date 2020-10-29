Лига чемпионов. «Зенит» в гостях у «Брюгге», «Краснодар» победил «Ренн»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» добился победы над «Ренном» (1:0), «Зенит» встречается с «Брюгге».
Лига чемпионов
5-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.55, «стадион Краснодар»
- Гол:
- 1:0 – 71 Берг.
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Краснодар –
Сафонов, Мартынович, Смольников, Рамирес, Панталеао, Кабелла, Вильена, Газинский (Камболов, 87), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 65), Берг (Ари, 90).
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Ренн –
Сален, Да Сильва, Траоре, Трюффер, Ньямси, Бурижо (Гбоо, 73), Леа Силики (Гренье, 65), Камавинга (Те, 82), Нзонзи, Доку, Юну (Ньянг, 65).
- Предупреждения:
- Нзонзи (22), Рамирес (23), Вандерсон (28), Леа Силики (53).
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
- 0:1 – 8 Жиру.
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Севилья –
Пастор, Серджи Гомес, Навас, Диего Карлос, Рекик, Оскар Родригес, Гудель, Васкес, Ракитич, Идрисси, Эн-Несири.
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Челси –
Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Пулишич, Ковачич, Хавертц, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Жиру.
- Предупреждение:
- Гудель (15).
Группа F
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Ян Брейдель»
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Брюгге –
Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Ванакен, Баланта, де Кетеларе, Вормер, Ланг, Деннис.
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Морей, Азар, Беллингем, Рейна, Дилэйни, Ройс, Геррейру.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.