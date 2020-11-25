Виктор Гончаренко: «Рубин» после гола глубоко оборонялся. Форварды ЦСКА не реализовали моменты»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 16-го тура c (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Мы играем за счет полузащиты, а надо, чтобы подключились игровые эпизоды с нападающими. К сожалению, любой стандарт переворачивал игру. После гола соперник начинал глубоко обороняться. Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих, поэтому результат не очень хороший.

– В этом сезоне только одна волевая победа, в игре со «Спартаком». Чего не хватает, чтобы возвращаться в игру, пропустив гол?

– Ну хорошо, а если мы первыми забиваем один-два гола, это не волевая победа? Если мало ситуаций, когда мы проигрываем, тогда какой смысл об этом говорить.

– Чем объясните некачественную игру в позиционной атаке?

– Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционной атаке. Предпосылок у нас достаточно в каждой игре, но нет последнего шага.

– Со стороны кажется, что сил у команды не так много. Их хватит на оставшиеся пять матчей?

– Хватит, даже не сомневаюсь. Надеюсь, что нам станут помогать игроки, которые сегодня отсутствовали.

– Когда ждать Марио и Кучаева?

– Не знаю. Мы будем завтра-послезавтра оценивать состояние. Может быть, уже к кто-то из них подойдет, – сказал Гончаренко.

У ЦСКА 1 победа в 5 последних матчах. Прервалась серия из 6 игр РПЛ без поражений