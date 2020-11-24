«Спартак» о Газизове и Попове: «Два профессионала будут работать вместе. Процессы наладятся»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал, как будут распределяться обязанности между гендиректором и спортдиректором .

«Что-то дополнительное сказать сложно по поводу дублирования полномочий Газизова и Попова, Шамиль – генеральный директор, Дмитрий – спортивный директор.

Полномочия у генерального директора больше, он занимается не только спортивной, но и корпоративной частью бизнеса. Я думаю, что через некоторое время процессы наладятся, и эти два профессионала будут работать вместе.

Не готов комментировать, как именно распределяться обязанности, повторюсь, что полномочия гендиректора шире, чем спортивного, но это не значит, что гендиректор не контролирует исполнение задач по спортивной части», – сказал Фетисов.

Ранее появились слухи о том, что Газизов может покинуть «Спартак». Попов вернулся в клуб на этой неделе.

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