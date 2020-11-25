🦁🐓«Челси» и «Тоттенхэм» бьются за лидерство в АПЛ: регистрируйтесь по промокоду и смотрите главный матч недели😍

В центральном матче 10-го тура АПЛ встретятся претенденты на чемпионский титул – «Тоттенхэм» и «Челси».

Тренер лидирующих в таблице «шпор» Жозе Моуринью пожалует на хорошо знакомый ему «Стэмфорд Бридж», чтобы разыграть захватывающую партию против своего любимого ученика – Фрэнка Лэмпарда.

Этот матч должен увидеть каждый, и olimp.bet дает вам возможность наслаждаться английским футболом! Регистрируйтесь по промокоду RFEPL999, пополняйте баланс на 1000 рублей, получайте бонусы на ту же сумму и смотрите все яркие матчи Премьер-лиги!

К слову, фаворит лондонского дерби – «Челси». «Синие» пока идут на третьем месте и отстают от «Тоттенхэма» на два очка, но olimp.bet предлагает коэффициент 2,13 на победу хозяев «Стэмфорд Бридж». На «Тоттенхэм» можно поставить с коэффициентом 3,49, на ничью – с 3,59.