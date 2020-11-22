«Зенит» сыграл с парой русских центральных защитников впервые за 19 лет. Чистяков и Прохин – воспитанники клуба

Вчера «Зенит» сыграл вничью с тульским (0:0) в матче 16-го тура РПЛ.

В центре обороны сине-бело-голубых действовали и .

Пара русских центральных защитников сыграла за «Зенит» впервые с 2001 года. Тогда на этой позиции действовали Константин Лепехин и Алексей Игонин.

Отметим, что и Прохин, и Чистяков являются воспитанниками «Зенита».

Во вчерашнем матче клуб из Петербурга не пропустил впервые с 1 ноября. В четырех предыдущих играх команда Сергея Семака не смогла сыграть на ноль.

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